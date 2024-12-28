Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства при проведении торгов признана необоснованной

Согласно доводу жалобы, Управление неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.
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