Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации признана необоснованной

Согласно доводу жалобы Управление неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в Конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок и признала жалобу необоснованной.
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