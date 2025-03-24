Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана

Согласно доводу жалобы Управление неправомерно приостановило проведение конкурса и прием заявок на участие в конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.
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