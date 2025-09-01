Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана

Согласно доводам жалобы, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.о. Химки Московской области неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и не представило разъяснений оснований недопуска заявителя, а также извещение о проведении конкурса не соответствовало требованиям законодательства.