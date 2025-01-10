Жалоба на действия организатора торгов при организации и проведении торгов признана необоснованной﻿

Согласно доводу жалобы организатор торгов неправомерно допустил к участию в аукционе физическое лицо.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.
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