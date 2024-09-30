Жалоба на действия оператора электронной площадки при организации и проведении торгов признана необоснованной

Согласно доводу жалобы оператор электронной площадки не обеспечил надлежащее функционирование сайта, что повлекло за собой невозможность принять участие в аукционе.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.
Расстрелял возле калитки. Боевик ВСУ убил пожилых жителей Дзержинска рядом с их домом
По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на миллионы рублей
Фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину
Суд над Марин Ле Пен начался в Париже
МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения населения 2 октября
Оформленный на водителя Mercedes-Benz нашли у экс-замминистра обороны Иванова
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте