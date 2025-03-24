Жалоба на действия ООО «Центр Обеспечения Торгов» при организации и проведении торгов признана необоснованной

Согласно доводу жалобы организатор торгов не возвратил задаток заявителя в установленный законодательством срок.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка возврата задатка и признала жалобу необоснованной.
В Москве задержали двух мужчин, пытавшихся продать зарубежные препараты
Песков раскрыл смысл Черноморской инициативы
В Кремле подтвердили, что Путин подарил Трампу портрет
США и Украина проведут еще один раунд переговоров
Свыше 20 возгораний сухостоя потушили в Подмосковье в выходные
Обломки БПЛА повредили здание на железнодорожной станции под Краснодаром
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте