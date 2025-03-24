Жалоба на действия ООО «Центр Обеспечения Торгов» при организации и проведении торгов признана необоснованной

Согласно доводу жалобы организатор торгов не возвратил задаток заявителя в установленный законодательством срок.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка возврата задатка и признала жалобу необоснованной.

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