Сегодня 09:24 Жалоба на действия Муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» при проведении торгов признана
Согласно доводу жалобы Муниципальное предприятие «Звенигородские инженерные сети» неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в аукционе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Проспект Плюс» и признала жалобу необоснованной.
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