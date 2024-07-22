Жалоба на действия Муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» при проведении торгов признана

Согласно доводу жалобы Муниципальное предприятие «Звенигородские инженерные сети» неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Проспект Плюс» и признала жалобу необоснованной.

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