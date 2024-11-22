Жалоба на действия Муниципального автономного учреждения спорта «Культурно-спортивный комплекс «НАРА» признана

Согласно доводам жалобы МАУС «КСК «НАРА» неправомерно отменило один аукцион и назначило другой.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка отмены аукциона, и признала жалобу обоснованной.
Подмосковье не допустило массовых отключений электричества во время урагана
Американский инвестор предложил выкупить взорванный «Северный поток — 2»
США предупреждали Украину о предстоящем запуске «Орешника»
NYT опубликовала неприятную для Киева правду об «Орешнике»
Набсовет РЭО утвердил финансирование КПО «Островский» в Ленобласти на 14 млрд рублей
Маск ответил на список «невыполненных задач» на обложке Time
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте