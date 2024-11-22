Жалоба на действия Муниципального автономного учреждения спорта «Культурно-спортивный комплекс «НАРА» признана

Согласно доводам жалобы МАУС «КСК «НАРА» неправомерно отменило один аукцион и назначило другой.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка отмены аукциона, и признала жалобу обоснованной.

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