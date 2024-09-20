Жалоба на действия Муниципального автономного учреждения «Единый сервисный центр» признана необоснованной

Согласно доводу жалобы МАУ «ЕСЦ» г.о. Ступино неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в аукционах.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в аукционах и признала жалобу необоснованной.
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