Жалоба на действия Муниципального автономного учреждения «Единый сервисный центр» признана необоснованной

Согласно доводу жалобы МАУ «ЕСЦ» г.о. Ступино неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в аукционах.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в аукционах и признала жалобу необоснованной.