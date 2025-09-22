Жалоба на действия Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Подольск признана

Согласно доводам жалобы, Комитет неправомерно отклонил заявку заявителя на участие в конкурсе, не предоставив пояснений о причинах отклонения, а конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства. Также Комитетом не соблюдено требование о направлении решений, принятых конкурсной комиссией.