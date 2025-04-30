Жалоба на действия арбитражного управляющего физического лица и оператора электронной торговой площадки признана

Согласно доводам жалобы, заявитель был лишен возможности участия на торгах из-за неисправности функционала сайта оператора электронной торговой площадки, а также организатором торгов нарушен порядок ознакомления с имуществом должника и организации торгов.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.
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