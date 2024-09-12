Жалоба на действия Администрации Раменского городского округа Московской области признана необоснованной

Согласно доводу жалобы Администрацией нарушен порядок опубликования конкурсной документации.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте