Жалоба на действия Администрации Раменского городского округа Московской области признана необоснованной

Согласно доводу жалобы Администрацией нарушен порядок опубликования конкурсной документации.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.
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