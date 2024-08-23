Сегодня 08:45 Жалоба на действия Администрации городского округа Щелково Московской области при проведении торгов признана
Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.
Сегодня 09:08 «Полноценный сатанизм». Медведев назвал попытку запретить УПЦ мерзкой историей
Сегодня 09:07 Антонов отверг обвинения в адрес России в попытках вмешаться в выборы США
Сегодня 09:05 Готовность домов к зиме проверили в микрорайоне Северное Кучино в Балашихе
Сегодня 09:05 Многодетная семья Пономаревых из Балашихи купила дом по льготной программе
Сегодня 09:00 Харрис пообещала поддерживать Украину в случае победы на выборах
Сегодня 08:58 Более 240 тонн гумпомощи доставили в Курскую область за сутки
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте