Жалоба на действия Администрации городского округа Красногорск Московской области при проведении торгов признана

Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.
Суд начнет рассматривать иск Седоковой о разводе с Тиммой в конце ноября
Расчетный центр Подмосковья напомнил правила начисления платы за отопление
Минздрав Подмосковья напомнил о дистанционном закрытии больничного
Школьницы из Щелкова «в шутку» обвинили соперника из игры Brawl Stars в надругательстве
ФСБ предотвратила диверсию на Транссибе. Атаку готовил подросток
Фестиваль авиамоделистов прошел в Нахабине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте