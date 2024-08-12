Жалоба на действия Администрации городского округа Красногорск Московской области при проведении торгов признана

Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Управляющая компания НТ» и признала жалобу необоснованной.

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