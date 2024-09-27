Жалоба на действия Администрации городского округа Дубна Московской области при проведении торгов признана

Согласно доводу жалобы, Администрация указала некорректный размер годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений при заключении договоров по результатам торгов и признала жалобу необоснованной.