Жалоба на действия Администрации городского округа Балашиха при организации и проведении торгов признана необоснованной

Согласно доводу жалобы Администрация неверно установила шкалу для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в конкурсе в нарушение Закона о пассажирских перевозках.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.
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