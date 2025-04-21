Жалоба на действия Администрации городского округа Балашиха Московской области признана необоснованной

Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно отказала в допуске индивидуальному предпринимателю к участию в конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки индивидуального предпринимателя и признала жалобу необоснованной.
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