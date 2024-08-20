Сегодня 14:37 Землетрясение силой 3,5 балла зафиксировали в Киргизии
В южной части Киргизии накануне зафиксировали несколько подземных толчков. Об этом сообщил
aif.ru со ссылкой на местный Институт сейсмологии Национальной академии наук.
По имеющимся данным, силу землетрясения оценили 3,5 балла по 12-бальной шкале (MSK-64). Эпицентр располагался в шести километрах севернее Уч-Терека. В ближайших поселениях интенсивность толчков достигала трех баллов.
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