Здраво и актуально. К чему приведет доступ к кредитной истории на «Госуслугах»

Юрист Семеновский: доступ к кредитной истории через «Госуслуги» упростит жизнь

Депутаты Госдумы предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на «Госуслугах». Насколько это возможно и к чему приведет, рассказал 360.ru доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский.

Он назвал идею здравой и актуальной. По словам преподавателя, она позволит сделать упорядочивание личных финансов более удобным.

Сейчас получить выписку из бюро кредитных историй можно только платно и не более двух раз в год. Чтобы внедрить предложение, необходимо будет интегрировать кредитные базы с «Госуслугами». Технически, по мнению Семеновского, это вполне возможно — сегодня портал уже отправляет в бюро кредитных историй информацию о самозапретах.

