Здоровье Mail: лишь 15% россиян заявили, что полностью удовлетворены своим весом

Более пяти тысяч жителей из более чем 50 регионов России приняли участие в исследовании отношения к собственному весу и способам похудения. Результаты показали, что лишь 12% респондентов полностью довольны своей физической формой, в то время как 63% считают, что им есть над чем работать, а 25% недовольны своей фигурой. Опрос проводили редакции Здоровья Mail и Новостей Mail, а также социальная сеть Одноклассники.

Среди тех, кто стремится похудеть, 60% делают это независимо от времени года, 24% считают возможным сбросить вес без строгой необходимости, и только 15% полностью удовлетворены своим весом. К лету готовы меняться не все: 29% спортсменов не видят нужды в похудении, 57% планируют корректировки без радикальных мер, а 14% уже активно действуют.

Что касается питания, 51% россиян стараются придерживаться здорового рациона, но иногда позволяют себе вредную пищу, 22% отмечают проблемы с питанием, такие как переедание, 19% не следят за своим рационом, а 7% строго следуют принципам здорового питания.

Регулярно занимаются спортом всего 29% опрошенных, еще 36% ограничиваются периодическими прогулками или легкими нагрузками, 15% тренируются редко, а 20% не занимаются вовсе.

Препятствиями к похудению для 24% являются отсутствие силы воли, для 14% — сложность соблюдения диеты, для 11% — проблемы со здоровьем, для 10% — нехватка времени, для 7% — отсутствие мотивации и возможности регулярно заниматься спортом. 26% участников опроса не видят препятствий на пути к желаемой форме.