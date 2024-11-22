Здоровье Mail: 74% россиян никогда не обращались к психологу
Большинство россиян, а именно 74%, никогда не были на консультации у психолога. Об этом сообщило Здоровье Mail со ссылкой на собственный опрос.
Еще 18% ходили к специалистам по одному разу, а 4% — были в терапии короткий срок меньше двух месяцев. Наконец, 4% ходят к психологу на регулярной основе.
Отмечается, что среди тех, кто не хочется обращаться к специалисту, 45% считают, что в состоянии сами справиться с трудностями, а 22% — не доверяют психологам.
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