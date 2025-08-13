Зданию Дома культуры электровакуумного завода в Новосибирске присвоили охранный статус

Здание Дома культуры, возведенное в эпоху правления Иосифа Сталина, приобрело охранный статус, включающий его в список памятников регионального значения. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, написал сайт atas.info .

Решение о включении здания бывшего клуба электровакуумного завода, расположенного на улице Красный проспект, дом 171/4, в реестр исторических памятников обусловлено результатами комплексной историко-культурной экспертизы. Теперь оно подлежит обязательной защите государством, исключающей возможность сноса или существенной реконструкции без специального разрешения компетентных органов.

Дом культуры имени А.А. Жданова был построен в послевоенные годы (1949–1953 гг.) и предназначался для культурных мероприятий сотрудников электровакуумного завода, основанного на базе эвакуированного ленинградского предприятия «Светлана». Открытие состоялось накануне праздника Первомая, став подарком рабочим завода. Архитектор Добролюбов разработал проект здания, интерьер которого украшал живописный потолок, расписанный талантливыми художниками Ленинграда.