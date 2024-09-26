Здание XIX века в Уфе стало памятником культурного наследия Башкирии

Здание XIX века «Управление Самаро-Златоустовской железной дороги» в Уфе получило статус памятника культурного наследия Башкортостана. Об этом сообщил mkset.ru, ссылаясь на распоряжение регионального управления по охране объектов культурного наследия.
Согласно указанному документу, охраняемыми элементами здания, построенного в 1888 году, являются его композиционные решения и декоративное оформление фасада.
Среди них отмечаются ризалит с боковыми пилястрами и арочные оконные проемы, добавил RT.
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