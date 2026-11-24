Здание Московской шерстоткацкой мануфактуры на западе столицы отреставрируют и превратят в креативный деловой центр. Работы планируют завершить в конце 2027 года, сообщила «Вечерняя Москва» .

Специалисты уже на три четверти восстановили фасады четырехэтажного фабричного корпуса 1900 года постройки, признанного объектом культурного наследия. Из-за нестандартных параметров исторической кладки реставраторы очистили и повторно использовали подлинные кирпичи разобранных внутренних перегородок, а конструкции укрепили 384 чугунными колоннами.

После завершения проекта на первых двух этажах откроются кафе и торговая галерея площадью 3858 квадратных метров, а выше обустроят 52 офиса. Исторический облик также вернут расположенной рядом водонапорной башне высотой 26,7 метра.