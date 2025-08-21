Здание Присутственных мест XVIII века в Кронштадте отреставрируют за 12,4 млн рублей

В Кронштадте планируется реставрация здания Присутственных мест XVIII века. Администрация Кронштадтского района заключила контракт на работы, которые обойдутся в 12,4 миллиона рублей, написала gazeta.spb.ru .

На портале госзакупок появилась информация о заключении контракта с единственным участником тендера. В рамках контракта планируется восстановить и приспособить северо-восточную часть здания для современного использования.

Реставраторы займутся устройством и отделкой полов плиткой, восстановлением отделки стен, монтажом гипсокартонных перегородок и установкой противопожарных дверей. Также будет проведена модернизация инженерных систем: водопровода и канализации, систем кондиционирования, установлены дымовые извещатели и система противопожарного оповещения. Организуют систему видеонаблюдения с видеорегистраторами.

Здание Присутственных мест было построено в середине XVIII века по проекту архитекторов Эдуарда Анерта и Александра Брюллова и имеет статус памятника архитектуры федерального значения с 2001 года.