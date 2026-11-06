Здание лицея № 239 на Фурштатской улице в Петербурге реконструируют
Здание Президентского физико-математического лицея № 239 на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге ждет реконструкция. Проект согласовали профильные ведомства, сообщил «Деловой Петербург».
По заключению КГИОП, у лицея появится новый вход в лестничную клетку на дворовом фасаде. Специалисты отремонтируют лестничные клетки и локально обновят фасады с сохранением высоты здания. Комитет по градостроительству и архитектуре также одобрил документацию.
Разработкой проекта ремонта займется Фонд капитального строительства и реконструкции.
В апреле 2025 года лицей присоединился к проекту «Лига школ», который развивает бесплатные центры дополнительного образования по инженерным и естественно-научным направлениям.