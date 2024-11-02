Здание культурного наследия регионального значения сдали в аренду в Калининграде

Здание, относящееся к объектам культурного наследия регионального значения, сдали в аренду в Калининграде. Как уточнило «АБН24» , объект предоставили арендаторам из Сочи.

Компания ООО «Аэромидж Сочи» занимается деятельностью в сфере парков и пляжей. Из данных ЕГРН также следует, что она осуществляет торговую деятельность.

Аренду объекта площадью более 1,6 тысячи квадратных метров предоставили компании на пять лет за 780 тысяч рублей в месяц.

Ранее в этом здании находился старейший ресторан города.