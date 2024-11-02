Здание культурного наследия регионального значения сдали в аренду в Калининграде
Здание, относящееся к объектам культурного наследия регионального значения, сдали в аренду в Калининграде. Как уточнило «АБН24», объект предоставили арендаторам из Сочи.
Компания ООО «Аэромидж Сочи» занимается деятельностью в сфере парков и пляжей. Из данных ЕГРН также следует, что она осуществляет торговую деятельность.
Аренду объекта площадью более 1,6 тысячи квадратных метров предоставили компании на пять лет за 780 тысяч рублей в месяц.
Ранее в этом здании находился старейший ресторан города.
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