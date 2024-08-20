Завуч Янова: к школе первоклассник должен научиться считать до 10 и сливать слоги

По ее мнению, подготовка первоклассника к занятиям просто необходима. Речь идет об изучении элементарных материалов.

Дети должны уметь сливать слоги, различать гласные и согласные звуки, считать до 10 и обратно, решать простые задачи, пояснила Янова. Кроме того, ребенку нужно заранее выучить порядок времен года и названия месяцев, добавил сайт KP.RU.