Завуч Янова: к школе первоклассник должен научиться считать до 10 и сливать слоги
Завуч начальных классов Ирина Янова рассказала, каким объемом знаний должен обладать ребенок, который впервые переступит порог школы. Слова педагога опубликовал сайт «Подмосковье сегодня».
По ее мнению, подготовка первоклассника к занятиям просто необходима. Речь идет об изучении элементарных материалов.
Дети должны уметь сливать слоги, различать гласные и согласные звуки, считать до 10 и обратно, решать простые задачи, пояснила Янова. Кроме того, ребенку нужно заранее выучить порядок времен года и названия месяцев, добавил сайт KP.RU.