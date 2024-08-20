Завуч Янова: к школе первоклассник должен научиться считать до 10 и сливать слоги

Завуч начальных классов Ирина Янова рассказала, каким объемом знаний должен обладать ребенок, который впервые переступит порог школы. Слова педагога опубликовал сайт «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, подготовка первоклассника к занятиям просто необходима. Речь идет об изучении элементарных материалов.

Дети должны уметь сливать слоги, различать гласные и согласные звуки, считать до 10 и обратно, решать простые задачи, пояснила Янова. Кроме того, ребенку нужно заранее выучить порядок времен года и названия месяцев, добавил сайт KP.RU.

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