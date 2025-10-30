Завод «ХАЯТ» открыл новую линию по выпуску бумажных полотенец в Калужской области

Компания «ХАЯТ Россия» открыла новую линию по производству бумажных полотенец в Калужской области. Она предназначена для выпуска продукции, которую будут использовать в офисах, на промышленных предприятиях, а также в медицинских и образовательных учреждениях.

Как рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, в проект инвестировали 180 миллионов рублей. Расширение даст возможность компании укрепить позиции на российском рынке бумажно-гигиенической продукции.

По словам главы региона, сотрудничество с «ХАЯТ» — пример крепкого партнерства, основанного на доверии и взаимной ответственности.

«С момента запуска завода в Калужской области предприятие уверенно расширяет производство, наращивает мощности, инвестирует в развитие промышленного потенциала региона, внедряет современные технологии», — сказал Владислав Шапша.

В этом году «ХАЯТ» отметит 10-летие со дня запуска первого завода в России. За это время компания стала крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в стране. В сентябре ее доля на рынке туалетных бумаг составила 32%.