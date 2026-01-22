Завкафедрой РУДН Маслиев отметил важность комплексного подхода для развития первичного звена здравоохранения

Обновление первичного уровня медицинского обслуживания критически важно для поддержания стабильности всей национальной системы здравоохранения. Об этом заявил заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев в беседе с « Известиями ».

Специалист отметил важность доступности и качества услуг первичной медицинской сети, подчеркивая, что они непосредственно влияют на сроки начала терапии и прогресс профилактики болезней, обеспечивая раннюю диагностику патологий и предотвращение возможных осложнений.

«Для жителей регионов и особенно сельской местности это вопрос не только комфорта, но и базовой медицинской безопасности», — пояснил эксперт.

По его мнению, дальнейшее совершенствование первичных учреждений требует комплексного подхода, включающего модернизацию инфраструктуры, внедрение современных стандартов обслуживания пациентов, цифровизацию процессов.