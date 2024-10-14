Завкафедрой РТУ МИРЭА Максимова: даже безобидная картинка от неизвестного контакта может быть источником вируса

Заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, что любая безобидная картинка от неизвестного вам контакта может быть источником вируса-трояна. Ее слова передал RT.
Главным отличием троянов от других вирусов, по словам эксперта, является то, что их должен активировать пользователь. Максимова призвала крайне внимательно относиться к любого рода сообщениям в Сети.
«Лучше лишний раз перезвонить человеку и удостовериться, что сообщение действительно отправлено от него», — сказала собеседница.
Эксперт посоветовала не переходить на незнакомые сайты и не открывать письма от сомнительных источников.
В Троицкий собор Подольска привезли Казанскую икону Божией Матери
Российская авиация за сутки уничтожила до 100 украинских боевиков
Выставка «Зеленый квадрат» открылась в Саратове
Морпехи ТОФ нашли под Угледаром схрон оружия ВСУ
Стало известно, сколько россиян откладывают деньги «на черный день»
Москвичка нашла гранату в вещах покойного мужа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте