Завкафедрой РТУ МИРЭА Максимова: даже безобидная картинка от неизвестного контакта может быть источником вируса

Заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, что любая безобидная картинка от неизвестного вам контакта может быть источником вируса-трояна. Ее слова передал RT .

Главным отличием троянов от других вирусов, по словам эксперта, является то, что их должен активировать пользователь. Максимова призвала крайне внимательно относиться к любого рода сообщениям в Сети.

«Лучше лишний раз перезвонить человеку и удостовериться, что сообщение действительно отправлено от него», — сказала собеседница.

Эксперт посоветовала не переходить на незнакомые сайты и не открывать письма от сомнительных источников.