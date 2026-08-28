Завершение фестиваля «Новгородское лето» запланировано на 29 августа

Вечером 29 августа в регионе состоится большой праздник, который начнется в 11:00 и продлится до 21:00. На открытой сцене выступят творческие коллективы, а муниципалитеты продемонстрируют свои традиции, ремесла и гастрономические особенности. Для гостей подготовлена обширная программа: выставка-ярмарка с мастер-классами по традиционным ремеслам, фотозоны с артефактами и интерактивные площадки. Посетители также смогут принять участие в квест-викторине под названием «Собери Новгородскую область за один день».

Губернатор отметил, что одной из ключевых задач проекта было вовлечение жителей в изучение истории своей малой родины, и эта цель была успешно достигнута благодаря активному участию самих новгородцев.