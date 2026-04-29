Заведующий подстанцией скорой помощи Лебедев отметил, что в его работе главное — не терять человечность

Заведующий подстанцией скорой помощи в Нижнем Новгороде Сергей Лебедев в интервью сайту pravda-nn.ru рассказал, что начал свой путь в медицине в 2006 году, окончив медицинское училище и поступив в медакадемию. Параллельно с учебой он работал фельдшером на скорой помощи и с тех пор не расставался с этой работой.

«Если скорая появилась в твоей жизни, она останется навсегда», — отметил врач.

Во время пандемии COVID-19 Лебедев лично участвовал в транспортировке тяжелых пациентов, порой рискуя из-за нехватки кислорода в пробках.

«Главное — не терять человечность», — подчеркнул доктор.

Профессиональный цинизм, по его словам, помогает не сойти с ума от стресса. Справляться с выгоранием помогают хобби и поддержка коллектива. Самые сложные пациенты — те, кто требует внимания из-за психосоматики или хронической боли.

«Важно не вступать в конфликты с пациентами, а просто выполнять свою работу», — делится Лебедев.

Собеседник добавил, что для молодых специалистов год на скорой — настоящее испытание.

«Либо уходишь, либо остаешься на всю жизнь», — уверен врач.