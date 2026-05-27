Застрявшую в заборе косулю спасли в Благовещенске

В Благовещенске в Республике Башкортостан самец косули застрял в заборе, а после того, как его освободили, перепрыгнул через ограду и скрылся. Позже он пробрался в баню и навел там беспорядок.

Владельцы бани, услышавшие шум, обратились в МЧС. Позже их заявку передали в Минэкологии, а также в местный центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Сотрудники учреждения приехали и отловили самца косули в период гона. Специалисты планировали выпустить его в Уфимском районе, однако возле Подымалова их автомобилю пришлось развернуться.

В результате животное привезли в район за площадками Химпрома. Там его и отпустили на волю.