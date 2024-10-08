Заслуженный учитель РФ Ямбург заявил, что настоящий педагог не даст себя в обиду

Заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург высказался в поддержку законопроекта о введении штрафов за публичные оскорбления педагогов. При этом он отметил, что по-настоящему профессиональный и творческий учитель не позволит себя унижать, сообщил Life .

По его словам, учащиеся иногда ведут себя несдержанно, а родители имеют разные представления о том, что хотят от системы образования. И иногда они могут позволить себе оскорбительные слова в адрес учителей.

Поэтому введение норм, предусматривающих штрафы за оскорбления педагогов, обеспечит лишь минимальную защиту. В американских школах существует такая должность, как канцлер, который всегда присутствует на встречах учителей с родителями, следит за тем, чтобы педагог не поддавался на провокации и фиксирует все разговоры.

При этом Ямбург уверен, что настоящий творческий педагог всегда соблюдает порядок в классе, внимательно реагирует на мнения учеников и способен деликатно выходить из трудных ситуаций, иногда даже извиняясь.