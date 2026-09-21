Заслуженный строитель Заренков рассказал о роли созидания в строительстве

Заслуженный строитель России и почетный меценат Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков в рамках редакционного проекта «Делового Петербурга» «Хранители наследия Петербурга» рассказал о роли созидания. Цель инициативы — отметить тех, кто тратит средства на восстановление культурного наследия города.

Заренков отметил, что его нынешние проекты — храмы, памятники и книги — объединяет одно слово: созидание. По его мнению, человек должен стараться оставить после себя след не только в материальном мире, но и в сознании людей.

Искусство обладает силой сподвигнуть человека остановиться, задуматься и иначе взглянуть на окружающих. Иногда одна картина или книга способна сказать больше, чем длинная речь. Именно культура помогает людям услышать друг друга и избежать конфликтов, а семья остается фундаментом формирования личности. При этом главным нравственным ориентиром для человека всегда должна оставаться совесть.