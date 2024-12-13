Заслуженный спасатель Щетинин: во время эвакуации нужно брать с собой деньги, документы и теплые вещи

Член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с радио Sputnik рассказал россиянам, какие вещи необходимо брать с собой при эвакуации.

Эксперт указал на деньги и документы, а также на теплые вещи, если ЧП случилось в зимнее время года. Что касается продуктов, их брать не стоит.

«Брать с собой какие-то консервы − это вес. Брать с собой большие сумки с продуктами − дополнительные габариты», — процитировал MK.Ru Щетинина.

Во время эвакуации самое главное — свободные руки. Небольшой рюкзак, с которым будет удобно передвигаться, можно закинуть на плечи, добавил эксперт.