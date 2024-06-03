Заслуженный спасатель Гофштейн напомнил, что в грозу нельзя пользоваться зонтиками и телефонами

В грозу нужно соблюдать повышенную осторожность, чтобы избежать удара молнией. Об этом «Известиям» рассказал бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

Он напомнил, что одно из самых главных правил в грозу — это просто не выходить на улицу. Но даже находясь дома, не стоит пользоваться мобильными телефонами, которые являются естественными проводниками электричества.

«От металлических средств передвижения, будь то велосипед, мотоцикл, самокат, надо держаться в стороне. Не прятаться под отдельно стоящие деревья», — подчеркнул эксперт.

Он добавил также, что не стоит идти по открытым зотом. Он также может притянуть разряд.

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