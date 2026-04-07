Заслуженный работник культуры Удмуртии Нина Таланова ушла из жизни в возрасте 79 лет

На 80-м году жизни ушла из жизни заслуженный работник культуры Удмуртии и многолетний директор Удмуртской государственной филармонии (1985–2005) Нина Таланова. Эту новость сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев, написал Izhlife .

Министр написал на своей странице в ВКонтакте, что благодаря участию Нины Кузьминичны были улучшены условия работы для творческих коллективов филармонии, а также установлены прочные связи с филармониями других регионов страны. «Ее профессионализм, принципиальность, умение принимать решения и добиваться поставленных целей заслуживали искреннего уважения коллег и всех, кто знал ее лично», — отметил министр.

Прощание с Ниной Талановой пройдет с 9:30 до 11:00 8 апреля в здании Удмуртской филармонии по адресу: ул. Пушкинская, 245.