Заслуженный педагог Снегуров заявил, что учителю важнее внимание, чем стоимость новогоднего подарка

Заслуженный учитель России и преподаватель истории Александр Снегуров в беседе с RT объяснил, что для педагогов важнее всего не дорогостоящие подарки от всего класса, а знаки внимания от отдельных учеников. Это могут быть самодельные открытки, поделки или письма, написанные от руки.

Эксперт отметил, что подарки от класса могут казаться формальными и лишенными индивидуальности.

«Это может быть какая-то композиция с использованием еловых веточек искусственных, шариков. Изделия самих учащихся — вот где индивидуальная окраска точно присутствует», — подчеркнул он.

Среди других подходящих подарков Снегуров назвал книгу, подобранную с учетом интересов учителя, приглашение на концерт или спектакль, а также набор фотографий, сделанных учеником во время школьных мероприятий. Сладости, такие как конфеты или торт, тоже допустимы, особенно если учитель сможет поделиться ими с учениками.