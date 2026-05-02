Заслуженная артистка Узбекской ССР Зинаида Соловей скончалась в 87 лет

В Ташкенте ушла из жизни Зинаида Соловей, народная артистка Узбекистана и заслуженная артистка Узбекской ССР. Она прославилась в 1960-е годы как участница известной в СССР хоровой капеллы «Думка». Об этом со ссылкой на пресс-службу узбекистанского министерства культуры сообщило РИА «Новости» .

«Народная артистка Узбекистана Зинаида Соловей скончалась в возрасте 87 лет… Коллектив министерства культуры выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Зинаиды Соловей», — отметили в минкультуры.

За почти полувековую карьеру Соловей покорила сердца зрителей своим профессионализмом, актерским мастерством, уникальным талантом и прекрасным лирическим сопрано.

Соловей окончила Киевскую консерваторию в 1965 году по классу академического вокала. Она была солисткой Одесского театра оперы и балета, а затем выступала в известной в 1960-е годы киевской хоровой капелле «Думка».