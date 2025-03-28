Заседание Консорциума РЭО провели в Бауманском университете

Российский экологический оператор провел заседание Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, а также Научно-технического совета РЭО. Площадкой стал МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Совместное заседание Консорциума и Научно-технического совета РЭО — чуть ли не первое для нас мероприятие в таком формате. Мы хотели, чтобы люди, составляющие основу отраслевой науки, собрались вместе, увидели друг друга, пообщались лично, высказали свое мнение и обсудили с коллегами важные вопросы», — отметил Денис Буцаев.

Выработка научно-технической политики для такой важной отрасли, по его оценке, представляет настоящий научный вызов.

Сейчас НТС и Консорциум стали важными элементами научного потенциала отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Поэтому предлагаем, чтобы научные организации, университеты и бизнес-сообщества, входящие в состав Консорциума, активно включались и участвовали также в работе НТС», — добавил он.

По мнению члена НТС ППК РЭО, эксперта Общероссийского народного фронта, Ильи Рыбальченко, НТС обязан быть в фарватере научных и технологических разработок, определять приоритеты, формировать повестку, задавать стандарты.