Заседание антитеррористической комиссии состоялось в Черняховском округе

Глава Черняховского муниципального округа Калининградской области Виктор Вобликов провел заседание антитеррористической комиссии. Об этом сообщили «Государственные новости» .

На встрече обсудили меры по повышению безопасности в местах массового скопления людей. В обсуждении участвовали представители правоохранительных органов, экстренных служб и профильных ведомств.

Участники уделили основное внимание профилактическим мерам. Они направлены на контроль за объектами повышенной опасности и улучшение межведомственного взаимодействия. Также были разработаны понятные алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций.