Роль семьи, исторической памяти и культурной преемственности поколений обсудили участники панельной сессии «Оплот защиты традиционных ценностей — Россия» на Петербургском международном экономическом форуме. Участниками встречи стали представители органов власти, общественных организаций и международные эксперты.

Главный вывод, который сделали по итогу обсуждения, — традиционные ценности стали не только частью культурного наследия, но и фактором общественной стабильности.

«Это ключевой момент, на который должно давать ответ государство в том числе, ученые: как сохранить в эпоху меняющегося мира человеческие отношения», — сказал руководитель международного патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов.

Он отметил, что для продвижения традиционных ценностей среди молодежи необходим интересный контент, который привлечет школьников и студентов. В условиях глобального мира, когда появляются все новые вызовы, это особенно важно, потому что от этого зависит, каким станет общество в будущем.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что, если в России такую работу уже начали, страны Запада к осознанию необходимости защиты традиционных ценностей перед лицом новых угроз пока не пришли.

«Малейшие колебания внутренние: экономические, политические и так далее — это уже вызов» — пояснила она.

Захарова отметила, что важные ценности в виде сочувствия друг к другу, умение сопереживать и объединяться перед лицом общей проблемы или опасности разрушены. Общество потеряло умение сконцентрировано преодолевать.

«В основе лежат как раз ценности. Они являются не какими-то настроечными элементами — они формируют суть того, о чем мы говорим», — добавила представитель МИД.

Дискуссия показала, что инвестиции, технологии и бизнес — это далеко не все, что дает толчок к развитию. Принципы построения общества и сохранение памяти играет не менее важную роль.