Засахаривание меда назвали признаком натуральности продукта

Засахаривание меда является естественным процессом кристаллизации глюкозы и указывает на натуральность продукта, а не на его порчу. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на специалистов по пчеловодству и пищевым технологиям.

Эксперты отметили, что скорость кристаллизации зависит от соотношения глюкозы и влаги. Быстрее твердеют липовый и гречишный сорта, тогда как акациевый мед дольше остается жидким. Процесс ускоряют хранение в прохладном месте и перепады температуры.

Признаками реальной порчи продукта выступают появление пены, плесени, кислого или спиртового запаха, а также неприятный вкус. Если этих дефектов нет, засахарившийся мед пригоден в пищу. Чтобы вернуть ему жидкую консистенцию, емкость можно подогреть на водяной бане при температуре 40–50 градусов, не доводя до кипения и избегая использования микроволновки.