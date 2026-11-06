Зарплаты робототехников в Петербурге выросли до 100 тысяч рублей

Медианное зарплатное предложение для специалистов в области робототехники в Санкт-Петербурге за 10 месяцев 2026 года достигло 100 тысяч рублей, увеличившись на 13% за год. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

За аналогичный период 2025 года показатель составлял 88,3 тысячи рублей, а зарплатная вилка в 2026 году составила от 55,6 тысячи до 184,2 тысячи рублей. При этом ожидания соискателей в Петербурге превысили предложения работодателей на 13% и составили 113,3 тысячи рублей. В Ленинградской области сложилась обратная ситуация: ожидания специалистов оказались на 20% ниже предложений — 80 тысяч против 99,5 тысячи рублей.

Директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова отметила, что рост зарплат отражает повышение ценности данных компетенций, из-за чего компаниям придется активнее корректировать вилки или предлагать нематериальные бонусы.