«Зарплата.ру»: тюменские подростки хотят зарабатывать в среднем 32,5 тысячи рублей
Число тюменцев в возрасте 14-17 лет, желающих найти работу, увеличилось в 2,1 раза за месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру», сообщил Nashgorod.ru.
Популярностью у подростков пользуются такие профессии, как официант и бариста, продавец, упаковщик, курьер. Резюме школьников стали рассматривать чаще из-за кадрового дефицита.
По данным аналитиков, за год желаемая зарплата у несовершеннолетних выросла на 15%. Юные тюменцы хотят зарабатывать в среднем 32,5 тысячи рублей.
Попавшегося на взятках замначальника транспортной полиции Махачкалы арестовали
Татьяна Альмухаметова из Мытищ победила на паралимпийских соревнованиях
Жители Химок создали масштабный арт-проект к 85-летию города
Поликлинику с детской стоматологией поострят в Чехове в 2025 году
Реабилитационный корпус для военнослужащих построят в Балашихе в 2024 году
Строительная готовность лицея № 1 в Солнечногорске достигла 75%
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте