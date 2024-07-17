«Зарплата.ру»: тюменские подростки хотят зарабатывать в среднем 32,5 тысячи рублей

Число тюменцев в возрасте 14-17 лет, желающих найти работу, увеличилось в 2,1 раза за месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру», сообщил Nashgorod.ru.

Популярностью у подростков пользуются такие профессии, как официант и бариста, продавец, упаковщик, курьер. Резюме школьников стали рассматривать чаще из-за кадрового дефицита.

По данным аналитиков, за год желаемая зарплата у несовершеннолетних выросла на 15%. Юные тюменцы хотят зарабатывать в среднем 32,5 тысячи рублей.

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