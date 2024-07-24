«Зарплата.ру»: летом 2024 года подростки в основном подрабатывают продавцами и официантами

Исследовательский центр «Зарплата.ру» провел опрос среди более 1,6 тысячи подростков, проживающих в российских городах-миллионниках. Аналитики выяснили, где в основном подрабатывает молодежь летом 2024 года, сообщил RT.

Согласно результатам исследования, 13% респондентов занимаются продажами. Еще 12% выбрали место официанта, другие 12% — расклейщика объявлений.

Популярностью у подростков также пользуется подработка промоутерами, курьерами, сотрудниками пунктов выдачи, а также комплектовщиками товаров.

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